Rheinland-Klinikum Dormagen : Neuer Kontaktpunkt für Schwangere

Dormagen Das frühere „Väterzimmer“ im Rheinland-Klinikum wurde umgestaltet, die jetzigen Zeiten am Vormittag sollen in nächster Zeit noch ausgeweitet werden.

Eine neue erste Anlaufstelle für werdende Mütter hat das Kreißsaal-Team des Rheinland Klinikums Dormagen eingerichtet: In der Schwangerenambulanz können sich Frauen in Ruhe zur Geburt anmelden und in entspannter Atmosphäre Gespräche zur Geburtsplanung führen. Und bei unklaren Beschwerden zu ihrer Beruhigung von einer erfahrenen Hebamme untersuchen lassen. Aktuell steht für diese Aufgaben Hebamme Pascale Kienappel während der Sprechzeiten montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr in der Schwangerenambulanz bereit. Diese Zeiten sollen demnächst deutlich ausgeweitet werden. Dann gibt es weitere Unterstützung durch eine Medizinischen Fachangestellte und eine erfahrene Krankenschwester von der Geburtsstation.