Rheinland Klinikum Dormagen : Frauenklinik erneut auf Top-Liste

Leiter der Frauenklinik Günter K. Noé. Foto: Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Dormagen Das Rheinland Klinikum Dormagen steht erstmals auf der Top-Klinik-Liste des Focus, Frauenklinik-Chefarzt Günter Noé bereits im dritten Jahr in Folge.

Zum dritten Mal in Folge ist die Frauenklinik am Rheinland Klinikum Dormagen in der Focus-Bestenliste vertreten. Die Redaktion des Nachrichtenmagazins zählt das Team um Chefarzt Privatdozent Dr. Günter Noé zu den besten Deutschlands auf dem Gebiet der gynäkologischen Operationen – und das bereits im dritten Jahr hintereinander. Erstmals ist außerdem das Rheinland Klinikum Dormagen in dem viel beachteten Ranking des Magazins aufgeführt, damit gehört das Haus zu Deutschlands Top-Krankenhäusern.

Die Klinik für Frauenheilkunde am Krankenhaus Dormagen ist überregional bekannt: Seit Dezember 2013 zählt die Dormagener Frauenklinik zu den wenigen Ausbildungszentren im endoskopischen Operieren in Deutschland. Besondere Schwerpunkte sind dabei die endoskopische Krebschirurgie bei Gebärmutterkörper-/ Gebärmutterhalskrebs, die nur von wenigen deutschen Kliniken durchgeführt werden kann, außerdem die Entfernung der Gebärmutter oder von Myomen sowie die Behandlung der Endometriose per Schlüsselloch-Operation. Seit Januar 2015 ist das Krankenhaus Dormagen als Endometriosezentrum anerkannt.

Die jährlich veröffentlichte Focus-Liste fasst für bestimmte Fachbereiche Qualitätsberichte sowie Bewertungen von Ärzten und Patienten zusammen. In die Bewertung gehen „unter anderem Daten zu Fallzahlen, Behandlungsergebnissen und Komplikationsraten“ ein, aber auch „ausführliche Interviews mit renommierten Ärzten, große Umfragen in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften und wissenschaftliche Publikationen“.

Seit 2005 leitet Günter Noé die Gynäkologie des damaligen Kreiskrankenhauses Dormagen und seit 2014 zusätzlich auch die im Kreiskrankenhaus St. Elisabeth in Grevenbroich. Anlässlich der ersten Focus-Top-Ärztelisten-Auszeichnung im Mai 2018 für den damals 54 Jahre alten Chefarzt Günter Noé sagte die damalige Geschäftsführerin der Rhein-KReis Neuss Kliniken, Patricia Mebes:„Dass wir mit Dr. Noé einen hervorragenden Mediziner, innovativen Forscher und ausgewiesenen Experten an der Spitze unserer Rhein-Kreis Neuss Kliniken haben, wissen wir natürlich seit Langem.“, sagte Patricia Mebes, Es freue sie sehr, dass erkannt werde, „über welche Expertise die Frauenklinik der Kreiskrankenhäuser verfügt. Dies ist eine schöne Bestätigung für das, was Dr. Noé mit seinem Team leistet, und wir gratulieren ihm zu dieser Anerkennung sehr herzlich.“