Rheinland Klinikum in Dormagen Zweitmeinung Gallenblase: Ermächtigung für Dr. Bohnert

Wenn in diesem Fall Unsicherheiten bestehen sollten, ist der Patient gut beraten, sich in einer Zweitmeinungs-Sprechstunde vorzustellen. Die Sprechstunden finden ab Anfang September montags und mittwochs von 12.30 bis 14 Uhr in der Chirurgischen Ambulanz im Krankenhaus an der Dr. Geldmacher-Straße statt. Anmeldungen nehmen die Chirurgische Ambulanz, Tel. 02133 662230 oder das Chefarzt-Sekretariat, Tel. 02133 662201 entgegen.