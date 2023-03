Rheinland-Klinikum Dormagen Ärzteschaft des Klinikums beteiligt sich am Warnstreik

Im Rheinland-Klinikum Dormagen lief am Dienstag der Betrieb anders als gewohnt. Die Ärztinnen und Ärzte des Krankenhauses beteiligten sich am Warnstreik, zu dem die Ärztegewerkschaft Marburger Bund aufgerufen hatte. Rund 20 Mediziner machten am Morgen mit Plakaten und Fahnen auf ihre Forderungen aufmerksam.