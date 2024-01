Diamanthochzeit Ihre erste große Liebe hält für immer

Mit gerade einmal 17 Jahren lernte Marion Genzer ihren heutigen Ehemann Herbert beim Tanzen in einer Diskothek in Hemmerich kennen und lieben. „Ich war gerade das erste Wochenende aus dem Saarland gekommen, wo ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin. Meine Mutter nahm mich zum ersten Mal in meinem Leben mit in ein Lokal zum Tanzen. Mir fiel Herbert direkt ins Auge als er hereinkam. Er forderte mich zum ersten Tanz auf. Seitdem sind wir unzertrennlich und zusammen“, erinnert sich die Rentnerin auch heute noch sehr verliebt.