Dormagen: Rheinfeld feiert sein Maikönigspaar

Dormagen Daniela Rosenberger und Lars Buchwald standen im Mittelpunkt des Festes.

Auf dem Festplatz "Zu den Maieichen", wurde am vergangenen Wochenende das 37. Rheinfelder Heimatfest zelebriert, das am Freitag mit der "Großen Maiparty" eröffnet wurde. DJ Joshi sorgte, wie auch in den vergangenen Jahren, für Partystimmung. Der erste Vorsitzende des Rheinfelder Heimatvereins Jürgen Bartsch ist mit dem Freitagabend mehr als zufrieden: "Alles war total schön. Wir hatten ein gemischtes Publikum aus Jung und Alt." Alles sei sehr harmonisch abgelaufen, und es "war sehr voll und eine richtig gute Party", so Bartsch.