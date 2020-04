Ab Samstag in Dormagen : Rheinfähre Zons nimmt Betrieb wieder auf

Die Rheinfähre Zons ist ab Samstag wieder in Betrieb. Foto: Klaus Schumilas

Zons Der Kostendruck sei enorm, sagt Fährmann Jansen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vera Straub-Roeben

Niedrigwasser und die Corona-Krise hatten in den vergangenen Tagen dafür gesorgt, dass die Rheinfähre Zons ihren Betrieb pausieren musste. „Die Saison startete am 2. Januar, durch die aktuelle Situation sind wir zwei Wochen nicht gefahren“, sagt Inhaber der Rheinfähre Zons-Urdenbach Wolfgang Jansen. Seit dem heutigen Samstagmorgen um 9 Uhr steht die Fähre Pendlern und Radfahrern sowie Spaziergängern wieder zur Verfügung – unter angepassten Bedingungen. „Die Kosten wie Einkommens- und Gewerbesteuer oder Versicherungen laufen weiter, deswegen wollen wir den Betrieb wieder aufnehmen, wenn auch die sechs Festangestellten und die fünf Aushilfen auf 450-Euro-Basis zunächst in Kurzarbeit sind.“

Um die Sicherheit für Personal und Besucher zu gewährleisten, wurden Abstandslinien auf dem Fährdeck für Fußgänger und Fahrradfahrer aufgeklebt. Sämtliche Kassierer sind mit einem Mundschutz ausgerüstet, um auszuschließen, einen Fahrgast anstecken zu können. Er befürwortet auch, dass die Menschen sich – unter Beachtung der Vorgaben – an der frischen Luft aufhalten. „Sie müssen sich allerdings zwingend an das halten, was wir seit Wochen hundertfach in den Medien gehört haben: Abstand halten, nicht drängeln und den Anweisungen der Kassierer Folge leisten“, sagt Wolfgang Jansen und appelliert an Vernunft und Disziplin.

Wirft er einen Blick in die Zukunft sagt er: „Ich mache mir nicht heute Sorgen, nicht morgen und auch nicht in zwei Monaten. Aber in sechs Monaten könnte es passieren, dass wir nur noch die Tür abschließen können – sollte der Betrieb dauerhaft eingestellt werden müssen.“ Aber, so sagt er: „Solange es uns nicht untersagt wird, werden wir weiterhin von montags bis freitags von 6.15 bis 21 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr fahren.“

(vest)