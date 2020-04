Industrie in Dormagen : Chempark-Leiter macht sich Sorgen wegen der Rheinbrücke

Dormagen Der Chempark Dormagen bündelt viele Arbeitsplätze. Die sich abzeichnenden deutlichen Verzögerungen beim Neubau der Leverkusener Rheinbrücke haben beim Chempark-Betreiber Currenta Beunruhigung ausgelöst.

Organisatorisch hatte Currenta schon 2016 auf die Sperrung der Rheinbrücke in Leverkusen reagieren müssen. So erfolgen zum Beispiel die Transporte zwischen den Standorten in Leverkusen und Dormagen über den Umweg A 46. Friedrichs Vorgänger Ernst Grigat hatte seinerzeit die sogenannten direkten Kosten, die den Chemparks in NRW allein durch die Umwege entstehen, die ihre Fahrer wegen der gesperrten Brücke nehmen mussten, auf rund 50.000 Euro täglich geschätzt. Grigat hatte aber auch weitere Nachteile erwähnt. Denn schon kurz nach der Brückensperrung für Lkw war zu spüren, dass Partnerunternehmen der Chemparks anfingen, das Rheinland wegen der durch hinfällige Brücken und Straßen verursachten Verkehrsprobleme zu meiden.