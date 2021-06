Rhein-Kreis Neuss vergibt : Drei Stipendien für erfolgreiche Migranten

Zons/Rhein-Kreis Neuss Drei junge, sozial engagierte Migranten aus Dormagen und Meerbusch erhalten monatlich eine Unterstützung des Rhein-Kreises für ihr Studium. Alle haben gerade ein gutes Abitur angelegt.

Mahdieh Zad Jahangier Doshanloo aus Rheinfeld ist eine der Stipendiatinnen. Sie legte ihr Abitur am Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich ab. Mit einem Durchschnitt von 1,5 stehen ihr viele Türen offen. „Ich möchte Finanzmathematik studieren“, erklärt sie. „Das ist etwas anders als in der Wirtschaftsmathematik, man spezialisiert sich auf Berufe in der Versicherungsbranche“. Ihre Lehrerin Nicole Kassanke, Stufenleiterin der Q2 am LGD, kennt die 18-jährige seit der fünften Klasse - damals wählte sie den Musik- und Theaterschwerpunkt und engagierte sich unter anderem in diesem Bereich während ihrer Schulzeit. „Mahdieh ist unheimlich vielfältig engagiert und breit aufgestellt, hat viele Praktika gemacht und ein tolles Portfolio. Wir waren guter Hoffnung, dass sie gute Karten hat. Aber dass es auch wirklich geklappt hat, freut mich unheimlich“, sagt Kappanke. „Auch unter dem Aspekt, dass sich diese jungen Menschen schon wegen der sprachlichen Hürden immer noch mehr anstrengen müssen, als andere, finde ich es großartig, dass das mit diesen Stipendien so honoriert wird.“ Auch Mutter Daman Darya freut sich über die Auszeichnung. „Ich bin so stolz und zufrieden für Mahdieh“, sagt sie glücklich. Die fleißige Abiturientin möchte gerne in Düsseldorf studieren. „Der Studienbeginn ist ein großer Schritt Richtung Erwachsenwerden. Eine eigene Wohnung wäre schön, aber nicht so weit weg, damit ich meine Mutter regelmäßig besuchen kann.“