Engeagement in Dormagen Jugendämter suchen Pflegepersonen

Interessierte haben zudem die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dormagener Pflegekinderdienstes persönlich kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich bei uns gemeldet und sich nochmal so eine Infoveranstaltung gewünscht“, sagt Heinichen. Etwa einmal im Jahr organisieren die Stadt und die Jugendämter des Rhein-Kreises den Info-Tag. Die Organisatoren bitten um eine formlose, schriftliche Anmeldung per E-Mail an carolin.harazim@stadt-dormagen.de. Und wer im Vorfeld bereits Fragen hat, kann diese auch gerne an den Pflegekinderdienst der Stadt Dormagen richten.