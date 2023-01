Fenster und Terassentüren aufgehebelt Einbrecher schlagen mehrmals am Wochenende im Rhein-Kreis Neuss zu

Eine Uhr und Bargeld erbeuteten Einbrecher in einem Reihenhaus an der Garather Straße in Dormagen. Die ungebetenen Gäste hatten am Sonntag, 8. Januar, in der Zeit von 1.15 bis 9.30 Uhr, nach dem Aufhebeln einer Terrassenschiebetür Zugang zum Haus erlangt. Die Kripo prüft derzeit, ob der Einbruch mit einem anderen Vorfall am selben Tag gegen 1 Uhr im Zusammenhang steht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein circa 13 Jahre alter Junge auf einem Elektroroller an dem Haus geklingelt. Nachdem die Bewohner an einen Klingelstreich geglaubt hatten, schenkten sie dem Vorfall zunächst keine Bedeutung.