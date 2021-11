Im Rhein-Kreis : Barbara Brand bleibt Vorsitzende der Frauen Union

Rhein-Kreis Nach der Mitgliederversammlung der Frauen Union der CDU im Rhein-Kreis Neuss ist die alte Vorsitzende auch die neue: Barbara Brand aus Dormagen setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Brigitte Stein aus Kaarst klar durch.

Bei der Frauen Union in Dormagen ist die Veranstaltung mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. „Es hat uns sehr gewundert, dass im Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden die Vorkommnisse im Sommer in Dormagen thematisiert wurden, sie haben auf Kreisebene nichts zu suchen“, so FU-Vize Sabine Schriewer. Positiv aufgenommen worden sei die Ankündigung von Brand, den Riss kitten zu wollen, so Schriewer.