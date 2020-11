Kultur im Rhein-Kreis : „Weihnachten in der Vitrine“ in Zons

„Weihnachten in der Vitrine“ in Zons

Rhein-Kreis Das Kreismuseum Zons plant eine Ausstellung anstelle des Adventsmarkts. Ob die stattfinden kann, hängt davon ab, wie es nach dem November für Museen weitergeht.

Doch die Vorbreitungen laufen, und zwar für eine Ausstellung „Weihnachten in der Vitrine“. Dafür wird zurzeit der Anbau mit den Ausstellungsstücken der Zinnsammlung leergeräumt. Denn dort werden Vitrinen aufgestellt, in denen die Aussteller ihre Kunstwerke, die sie eigentlich beim Adventsmarkt präsentiert hätten, platzieren können. Die Handwerker sind nicht vor Ort, aber an oder in den Vitrinen können sie ihre Kontaktdaten hinterlassen, sodass die Besucher die Möglichkeit haben, zu bestellen. „Wir werden auch eine kleine Auswahl der Sachen in unserem Museumsshop haben“, sagt Carina Hahn, die gespannt ist, ob diese der Pandemie geschuldete Form der Darbietung ankommt.