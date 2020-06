Umweltschutz am Rhein in Dormagen : 25 Helfer befreien das Rheinufer von Reifen und Schrott

Umweltschutz am Rhein in Dormagen

Umweltschützer von „Rhein Clean up“ befreiten am Sonntag mit vereinten Kräften das Ufer von 30 alten Reifen und 600 Kilo Metallschrott. Foto: Heiko Lissy

Dormagen Ausgerüstet mit funktionaler Kleidung, festem Schuhwerk, Handschuhen, Greifern und Müllsäcken machten sich 25 Umweltschützer, darunter neun Kinder, auf zum „River Clean-up“. 30 Reifen und 600 Kilo Metallschrott sammelte die „Rhein Clean Up“-Gruppe Dormagen am Ufer bei Stromkilometer 724.1/2.

Denn in dieser Bucht finden die engagierten Umweltschützer weniger kleinteiligen Unrat wie liegengelassene Grillreste, alte Spülmittelflaschen oder Zigarettenkippen. Dort werden Autoreifen, aber auch andere größere Kaliber angespült – wie alte verrostete Fässer. „Wir sind mit Spaten unterwegs und buddeln unsere großen Funde aus dem Sand aus. In dieser Bucht bleibt aufgrund der Strömung viel liegen. Es sieht in dieser Bucht ein bisschen wie auf dem Mond aus, nur dass die Reifen die Krater bilden“, schildert Keppler. Das beachtliche Ergebnis der Aktion: 30 Reifen, 600 Kilo Metallschrott und 17 Säcke Müll.