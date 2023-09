Umweltschutz in Dormagen Rhein-Clean-Up Dormagen startet Aufräum-Aktionen

Am darauffolgenden Samstag (16. September) ist „World-Clean-Up-Day“ – auch an diesem Tag ist die Gruppe fleißig und lädt erneut zum Müll sammeln ans Rheinufer ein. An dem Tag ist um 14 Uhr Treffpunkt am Schützenplatz in Stürzelberg, von dort geht es ebenfalls wieder in den Grind. „Dort gibt es einige Stellen, in denen uralte Reifen im Boden liegen“, erklärt Karin Schwanfelder. „Jedes Jahr aufs Neue werden die durch Hochwasser aufgewühlt und finden sich an anderer Stelle, das sind Unmengen.“ In den vergangenen Jahren haben die Ehrenamtler schon viele dieser Reifen vom Rheinufer entfernen können. Auch Ölfässer und andere Dinge sind dort teilweise tiefer in der Erde, sodass sie ausgegraben werden müssen. „Wenn jemand einen eigenen Spaten mitbringt, wäre das hilfreich“, sagt die Umweltschützerin. Wo diese Mengen an Reifen herkommen, wissen die älteren Dormagener zu berichten, wie Schwanfelder erzählt. „Auf der gegenüberliegenden Seite muss es vor ungefähr 50 Jahren einen Reifenhändler gegeben haben.“