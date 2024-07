Probleme mit Bauvorhaben in Dormagen Eröffnung des Rewe-Marktes verzögert sich deutlich

„Ihr neuer Rewe-Markt ist bald für Sie da! Neueröffnung 2024“: So steht es auf einem riesigen Plakat am Kreisverkehr in Hackenbroich. Denn dort entsteht an der Salm-Reifferscheidt-Allee ein neuer Lebensmittelmarkt. Doch auf der Baustelle tat sich lange nichts. Das ist auch einigen Hackenbroichern nicht entgangen. Die Redaktion ging auf Spurensuche. Erstes Ergebnis: Die Eröffnung verschiebt sich ins nächste Jahr.