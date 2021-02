Kostenpflichtiger Inhalt: Rettungsaktion in Dormagen : Kaninchen vor steigendem Hochwasser gerettet

Foto: Dieter Staniek 6 Bilder So lief die Kaninchen-Rettungsaktion in Dormagen

Zons In einer dramatischen Rettungsaktion haben DLRG, Feuerwehr und Tiernotrettung am Montag acht Kaninchen in Zons vor dem Ertrinken gerettet.