Resümee in Dormagen : City Beach belebt die Innenstadt

Foto: Susanne Dobler 8 Bilder So war der Dormagener City Beach 2022

Dormagen Thomas Anno, Veranstaltungsmanager der SWD, zieht ein Fazit zu zwei Wochen City Beach. Weitere Veranstaltungen sind bereits in Planung.

Der City Beach in der Innenstadt ist seit diesem Wochenende offiziell beendet. Zwei sommerliche Wochen füllte das Event der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) die Kölner Straße – insbesondere in den Abendstunden sorgte ein abwechslungsreiches Programm für Unterhaltung in der Fußgängerzone. Mit den „Strabi Beats“ am ersten Wochenende und der Schlager-Party am letzten Samstag waren zwei Highlights geschaffen. Thomas Anno, Veranstaltungsmanager der SWD, zieht ein Fazit.

„Wir sind sehr zufrieden und ich muss ehrlich sagen, es war sehr emotionsreich“, so Anno. „Die Veranstaltungen wurden gut angenommen, an manchen Tagen war es etwas leerer, doch die Menschen die da waren, haben nur positives Feedback gelassen.“ Monatelang hatten Anno und seine Kollegen den City Beach geplant. Die Highlights: „Am besten besucht waren ganz klar die ‚Strabi Beats‘ am Auftaktwochenende. Die Veranstaltung lockte insbesondere junge Menschen in die City. Wir haben darauf geachtet, dass bei unserem Programm für jeden etwas dabei ist. Auch Dormagens erste Schlager-Party am letzten Samstag war ein Erfolg.“ Ein Programmpunkt rührte Thomas Anno persönlich: „Der Kindertag war toll. Es waren auch zahlreiche ukrainische Familien vor Ort, wir haben mit Übersetzern gearbeitet und der Aufwand hat sich gelohnt.“

Nicht ganz zufrieden seien laut Anno die Foodtruck-Besitzer: „Die hatten sich mehr erhofft und auch wir dachten, dass diese besser angenommen werden. Doch man merkt, dass die Menschen entweder trinken oder essen und in der aktuellen Situation nicht mehr unbedingt beides machen.“ Das Ziel, die Gastronomie zu beleben, sei jedoch vollends aufgegangen: „Die Restaurants rund um den Rathausplatz waren an vielen Tagen rappelvoll. Die Innenstadt war ganz klar belebt.“

Im kommenden Jahr sei der City Beach erneut geplant. Doch auch in diesem Jahr hat die SWD sich noch einiges überlegt. So finde wie immer der große Michaelismarkt statt. Auch die Planungen für den beliebten Weihnachtstreff stehen zeitnah an. „Ich freue mich schon jetzt darauf. Vielleicht wird sich ja auch das ein oder andere ändern“, verrät der Veranstaltungsmanager.

(kiba)