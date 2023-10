Gastronomie in Dormagen Wie barrierefrei sind Dormagens Gaststätten?

Für Rollstuhlfahrer oder Nutzer von Rollatoren ist ein Besuch im Restaurant nicht ganz leicht – gibt es in der Gaststätte keine barrierefreien Sanitäranlagen, sind Betroffene unter Umständen auf Hilfe angewiesen. Die meisten Gaststätten im Dormagener Stadtgebiet sind so gebaut, dass sowohl Rollstuhlfahrer als auch Rollator-Nutzer gut in die Gasträume kommen – manchmal ebenerdig, oft mit Hilfe von Rampen. Bei den Sanitäranlagen sieht die Sache ein wenig anders aus: Viele der Betriebe sind in älteren Gebäuden untergebracht und verfügen über eher kleine Kabinen in den Sanitäranlagen. Mit einem Rollstuhl hat man dort Schwierigkeiten. Der Rhein-Kreis Neuss will jetzt Gastronomiebetriebe bei der Einrichtung barrierefreier Sanitäranlagen unterstützen, ab dem 1. Januar geht ein entsprechendes Förderprogramm an den Start: Maximal zehn Gaststätten können im ersten Jahr 50 Prozent der Gesamtkosten als Förderung erhalten, maximal 5000 Euro.