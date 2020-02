Da geh ich hin - Restaurant „Zum Volksgarten“ in Zons : „Jedes Gericht soll eine Geschichte erzählen“

Da geh ich hin - Restaurant „Zum Volksgarten“ in Zons

Führen seit mehr als 20 Jahren das Restaurant Zum Volksgarten und das Hotel Schloss Friedestrom in Zons: Marion und Bart Allard-Schreiner. Foto: Ludger Baten

Zons Die alte Feste Zons gehört zu den großen Sehenswürdigkeiten des Niederrheins. Wer durch das Rheintor geht, passiert unweigerlich zwei Gebäude, die eine gastronomische Einheit bilden: das Hotel Friedestrom und das Restaurant Zum Volksgarten.

Eine noch komplett erhaltene Stadtmauer umschließt den Ortskern. Wer durch das Rheintor, das nördliche der beiden Tore, die pittoreske Altstadt betreten will, passiert unweigerlich zwei Gebäude, die eine gastronomische Einheit bilden: das Hotel Friedestrom (44 Zimmer) und das Restaurant Zum Volksgarten (65 Plätze).

In mehr als 20 Jahren haben dort Marion (52) und Bart Allard (50) – sie Zonserin, er Niederländer – ein Refugium der Gastlichkeit geschaffen, das zu den besten Adressen in der Region zählt. Nicht nur für Geschäftsleute, die dort zu Tagungen zusammenkommen, sondern vor allem für jederfrau und jedermann – ob im Dreiteiler oder sportlich-leger.

Der Standort hat Geschichte. Dort, mit Blick auf Strom, Auen und Rheintor, wurden bereits Mitte der 1800er Jahre Gäste bewirtet. Nach wechselvollen Jahren war es schließlich der Bauunternehmer Walter Allard, der das gastronomische Potenzial erkannte und seine Tochter Marion für das Projekt begeisterte. Die sammelte Erfahrung auf der Hotelfachschule und beim BWL-Studium, ist mehrsprachig und fand in ihrem Mann Bart, der aus einer Gastronomen-Familie stammt, den idealen Lebens- und Geschäftspartner.

Mit drei Veranstaltungsräumen plus Gewölbekeller und Sommer-Terrasse (60 Plätze) ist der Volksgarten viel gefragter Schauplatz für Familienfeiern und Banketts, aber auch Events wie das Krimidinner. Das Ehepaar Allard legt in enger Abstimmung mit Restaurant-Leiter Dennis Paschmann aber Wert darauf, den Volksgarten als eigenständige Größe mit unverwechselbarem Charakter zu führen. „Wir sind stolz auf unsere ehrliche Küche“, sagt Bart Allard, „bei uns wird alles frisch gekocht und auch die Basissoßen selbst hergestellt.“ Die kulinarische Entwicklung prägt Küchenchef Alexander Danic (29). Jedes Gericht, so das Ehepaar Allard, „soll eine Geschichte erzählen“. Aktuell werden regionale Lieferanten gesichtet, denn für die deutsch-rheinisch ausgerichtete, klassische Küche – international inspiriert – seien nachhaltige Produkte wichtig.