Reservistenkameradschaft Dormagen Jahrestreffen mit vielen Ehrungen

Etliche Dienstliche Veranstaltungen (DVag) des Landeskommandos NW konnten 2023 von den Kameraden besucht werden. Einige Kameraden hatten zudem auch Reservistendienstleistungen, kurz RDL, (ehem. Wehrübungen) im zurückliegenden Jahr absolviert. Nicht zuletzt die Teilnahme am D-Day 2023 (6. Juni 1944, Landung der Alliierten in der Normandie) blieb den Teilnehmern in guter Erinnerung. Informiert wurde auch über eine in Kürze anstehende Deichschutzübung Ende März und die Vorbereitungen zum diesjährigen 80. D-Day, die in vollem Umfang laufen. Weitere Jubiläumsveranstaltungen wie zum Beispiel der 40. Internationale Militärwettkampf (IMM) in Mönchengladbach oder der 40. Internationale Hürtgenwaldmarsch folgen ebenfalls im Laufe des Jahres.