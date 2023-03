Aukjes Sattelkammer Vom Garagen-Laden zum bekannten Fachgeschäft in Dormagen

Zunächst bot Aukje Perle Second-Hand-Artikel an. Nach einem halben Jahr wurde die Garage zu klein, das Geschäft war angelaufen. Eine Freundin stellte den Kontakt zum Goldberger Hof her. „Da wurden dann drei Pferdeboxen für mich umgebaut und ich hatte 40 Quadratmeter im Innenhof“, berichtet sie. Doch auch die waren nach zweieinhalb zu klein. So folgte der nächste Umbau in einem weiteren Stalltrakt mit 100 Quadratmetern Fläche. „Bis dahin habe ich noch halbtags als Groß- und Außenhandelskauffrau gearbeitet, das habe ich dann aufgehört“, erzählt die Geschäftsfrau.