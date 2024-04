Exkursion in die Eifel Woher die Römer aus Dormagen ihren Kalk bekamen

Geplant ist, dass die beiden Welterbe-Standorte künftig wechselseitig Exkursionen für geschichtlich interessierte Gäste anbieten. In diese neu entstehende Partnerschaft ist auch Haus Bürgel in Monheim mit seinem spätrömischen Kleinkastell einbezogen. So war eine Delegation aus Iversheim Anfang März zu Besuch in Dormagen und Bürgel. „Wem unsere Welterbe-Ausstellungen in Dormagen gefallen, für den lohnt sich auf jeden Fall auch ein Ausflug zu den befreundeten Welterbe-Standorten“, sagt der städtische Denkmalschutzbeauftragte Harald Schlimgen.