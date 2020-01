Regionalwettbewerb : „Jugend musiziert“ in Dormagen

So war es vor vier Jahren in der Kulle bei „Jugend musiziert“ (v.l.): Jennifer, Marcel, Laura Elisabeth und Linus. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die städtische Musikschule bereitet den 57. Regionalwettbewerb Ende Januar vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Die Vorbereitungen laufen bereits, vier Mitarbeiter der städtischen Musikschule Dormagen, inklusive Bufdi, kümmern sich darum, dass sich vom 31. Januar bis 2. Februar alle rund 200 Teilnehmer und Besucher des 57. Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis-Neuss in Dormagen wohlfühlen. „Wir freuen uns sehr darauf, den jungen Musikern hier eine Plattform geben zu können“, erklärt Musikschulleiterin Eva Krause-Woletz. Gewertet wird in den Solo-Kategorien Gesang, Gitarre Pop, Harfe und Klavier sowie in der Ensemblewertung Bläser und Streicher.

Nach vier Jahren ist damit die Dormagener Musikschule Austragungsort des Wettbewerbs für Teilnehmer aus den Musikschulen der Städte Dormagen, Meerbusch, Neuss und der des Rhein-Kreises Neuss. Dabei kommt den jungen Musikern zugute, dass die Spielstätten Kulturhaus und Kulturhalle idealerweise direkt nebeneinander liegen, was ein Hin- und Herfahren unnötig macht. Aus der Musikschule Dormagen nehmen 15 junge Musiker teil, darunter Gesang, Harfe, fünf Pianisten, ein Cello-Duo und ein Querflöten-Quartett. Das Preisträgerkonzert mit Verleihung der Urkunden beginnt am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums. Anfang April ist ein Sparkassen-Preisträgerkonzert für geladene Gäste in Neuss geplant.