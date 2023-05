Regen in Dormagen Wassermenge reicht bisher nicht aus

Dass in den vergangenen Monaten, insbesondere aber im März und April, deutlich mehr Regen fiel als in den vergangenen Jahren, ist Fakt und vom Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigt. Dennoch reicht die Menge an Regen nicht aus, um die Grundwassermengen ausreichend aufzufüllen und die trockenen Phasen der vergangenen Jahre wett zu machen. Auch in Dormagen fehlt laut Thomas Braun, Landschaftsökologe der Biologischen Station Rhein-Kreis Neuss mit Sitz in Knechtsteden, „immer noch viel Wasser, um das Defizit der letzten Jahre auszugleichen“.