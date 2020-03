Recycling in Dormagen : SPD regt Wertstoff-Container für mehrere Stadtteile an

Dormagen Die SPD möchte die Entsorgung von Elektrokleingeräten deutlich vereinfachen, daher regen die Dormagener Sozialdemokraten an, Sammelcontainer für Wertstoffe und kleine Elektrogeräte in mehreren Ortsteilen aufzustellen.

Geräte wie Rasierapparat, Toaster oder Fön müssen zurzeit entweder in Elektro-Fachgeschäften (ab 400 Quadratmetern Verkaufsfläche) oder bei den Kleinanlieferstellen, den Deponien in Grevenbroich-Neuenhausen oder Neuss-Grefrath, abgegeben werden. Ein ähnlich gelagertes Problem besteht bei Wertstoffen aus Metall oder Plastik. Nur Verpackungsmaterialien dürfen über die „Gelbe Tonne“/den „Gelben Sack“ entsorgt werden. Gegenstände wie Töpfe, Metall- oder Plastikschüsseln, Plastikeimer, große Blumentöpfe und ähnliches können nur an den Deponien in Grevenbroich und Neuss abgegeben werden.