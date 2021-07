Realschule in Hackenbroich : 129 Schüler feiern ihren Abschluss

Hackenbroich Die Abschlussfeier der Realschule Hackenbroich konnte auch in diesem Jahr nicht riesengroß gefeiert werden, doch die Schüler und Lehrer holten das Beste heraus.

„Alle 129 Absolventen können stolz auf sich sein trotz erschwerter Corona-Bedingungen ihren Abschluss in der Tasche zu haben“, stellte Schulleiter Alois Moritz fest. Das letzte Jahr sei herausfordernd für jeden gewesen, erinnerte er weiter und es sei umso schöner, dass man nun in großer Runde zum allerersten Mal auf dem Schulhof feiern könne. Und zu feiern gab es neben dem FOR, der Fachoberschulreife, auch 53 Mal den sogenannten Q-Vermerk, also die Berechtigung für den Besuch der gymnasialen Oberstufe.