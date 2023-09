Realschule Hackenbroich Schule kämpft um ihren Neubau

Zu den Großprojekten, die die Stadt in den nächsten Jahren umsetzen will, gehört auch der Neubau der Realschule Hackenbroich. Wie beim Lernort Horrem wird auch dort die 40-Millionen-Euro-Grenze locker überschritten. Aber wird es dazu überhaupt kommen, angesichts der Finanzkrise des städtischen Haushalts? Diese Frage wird auch in der Schulgemeinde diskutiert. Schulleiter Alois Moritz versprüht Optimismus: „Ich bin zuversichtlich, dass das kommt.“