Realschule in Dormagen Schulleiter Alois Moritz verabschiedet sich in den Ruhestand

Hackenbroich · 18 Jahre lang war Alois Moritz Direktor an der Realschule in Hackenbroich. Er verrät, was seine Höhen und Tiefen in der Zeit waren und worauf er sich in seinem Ruhestand am meisten freut.

06.07.2024 , 04:50 Uhr

Alois Moritz im Schulgarten, der ihm immer sehr wichtig war. Foto: HJ Prell/act!on - HJ Prell

Von Antonella Malomo