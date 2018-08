Reaktionen auf geschwärzte Erinnerungsfotos: Lösung in Sicht

Hackenbroich Geschwärzte Kita-Erinnerungsfotos sollen in Zukunft vermieden werden.

Die Reaktionen auf die geschwärzten Fotos in den Erinnerungs-Mappen der Kita St. Katharina in Hackenbroich sind enorm und reichen von blankem Unverständnis bis zu Nachsicht aufgrund der unklaren Datenschutz-Situation. Eltern hatten kritisiert, dass durch die mit blauen Kreisen unkenntlich gemachten Gesichter der anderen Kinder der Erinnerungswert für die Vorschulkinder „gleich Null“ sei. Um in Sachen Datenschutz auf der sicheren Seite zu sein, hatte die Kita-Leitung in Hackenbroich die Fotos in den tagebuchartigen Heften so bearbeiten lassen, dass nur das jeweilige Kind, an das die Mappe ausgegeben wurde, zu erkennen ist – kein einziger Freund und keine Erzieherin ist ohne Balken oder Kreis zu sehen. Zudem sei das Vorschulkinder-Gruppenfoto, das ein Fotograf in der Kindertagesstätte im Frühling aufgenommen hatte, anders als andere Gruppenfotos jüngerer Kinder nicht an die Eltern ausgegeben worden.