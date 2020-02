Rathaussturm in Dormagen : Zauberer Lierenfeld gibt seine Macht ab

Dormagen Beim Rathaussturm übergab der Bürgermeister offiziell den symbolischen Schlüssel an die Dormagener Jecken.

Pünktlich um kurz vor 11.11 Uhr brachen die Wolken auf. Die Karnevalisten am Historischen Rathaus feierten trotzdem bei guter Stimmung. Mehrere Hundert waren trotz des schlechten Wetters zur Schlüsselübergabe gekommen. Bürgermeister Erik Lierenfeld übertrug die Macht über die Stadt – als Zauberlehrling Harry Potter verkleidet – an die Jecken. Das Dreigestirn um Prinz Ralf I. (Manderscheid), Bauer Stefan (Rennings) und Jungfrau Arielle (Ingo Bouvelet) und das Kinderdreigestirn mit Prinz Luana I. (Tiemann), Bauer Julian (Schumacher) und Jungfrau Julia (Schumacher) erhielten jeweils einen großen goldenen Schlüssel mit Symbolwert.

„Ich übergebe die Schlüssel und die Macht an die Jecken, kleiner Tipp – verschont besser Bäume und Hecken“, sagte Lierenfeld in seiner Rede, die er auf Kölsch hielt, mit einen Augenzwinkern und bezog sich dabei auf die Diskussionen rund um das Thema Baumbestand in der Stadt. Der Bürgermeister thematisierte ebenfalls, dass viel in Bewegung ist, Kaufland komme in die Stadt, die Galerie werde modernisiert. Doch manche Neuerungen würden auch kritisiert.