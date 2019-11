Rathausplatz in Dormagen : City-Weihnachtsmarkt eröffnet Dienstag

Dormagen Am Dienstag ist die Eröffnung. Für Organisatorin Silke Fasse ist es der letzte Weihnachtsmarkt in Dormagen.

Kinder stehen beim Dormagener Weihnachtsmarkt, der am Dienstag auf dem Rathausplatz beginnt, im Mittelpunkt. Das umfangreiche Programm, das während der vier Wochen auf und neben der Bühne geboten wird, ist stark darauf abgezielt. Ein Wunsch von Silke Fasse, Cheforganisatorin des Veranstalters RTR Event GbR, die mit der fünften Auflage gleichsam Abschied feiert. Denn ab kommendem Jahr übernimmt die Werbepraxis von der Gathen GmbH in Düren die Regie.

Noch ist viel zu tun, ehe am Dienstag Punkt 15 Uhr die offizielle Eröffnung des Marktes durch die Werbegemeinschaft City-Offensive mit dem Schmücken der Weihnachtsbäume durch Kinder von sechs Dormagener Kindertagesstätten erfolgt. Die 15 Holzbuden müssen aufgestellt und korrekt platziert werden, hinzu kommen sechs weitere für das gastronomische Angebot. „Wir haben zwei Hütten mehr als im Vorjahr“, sagt Fasse. Sie freut sich darauf, die Dormagener und ihre Gäste mit neuen kulinarischen Genüssen überraschen zu können, die sie noch nicht verraten möchte. Neu sind auch zwei Spielgeräte für die jüngeren Besucher: zum einen ein Kinder-Riesenrad, zum anderen ein Hängekarussell. Nicht mehr im Angebot sind eine Eisbahn oder Rodelbahn, die sich witterungsbedingt in den beiden vergangenen Jahren nicht gerade als Besuchermagnet entpuppt hatten. Der Auftakt wird am Dienstag durch die Antavia Circus-Show von Timmy Bügler, dem gemeinsamen Singen der Worringenerin Anjay Steiner mit den Kindern sowie der Verteilung der Weihnachtstüten an die Kitas abgerundet. Neben professionellen Budenbetreibern, sind auch wochenweise das Tierheim Dormagen, die Tafel, das Raphaelshaus und erstmals auch die Rhein-CleanUp-Gruppe vertreten. Zu den Wochenend-Programmpunkten gehören unter anderem „Ne Spetzboov“, „Kempest Finest“, „Swing o.k.“, „Kat Moore“, die Tanzschule Reißer oder die Tanzfabrik Jüttner.