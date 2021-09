Rathaus in Zons : Überraschender Fund im alten Hochschul-Keller

Zons Einen ungewöhnlichen Fund machte das Team der Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss nun im Keller der ehemaligen Volkshochschule in Stürzelberg.

Ursprünglich suchten sie dort nach Hinweisen, die auf einen Luftschutzkeller hindeuteten, stattdessen fanden sie jedoch einen in einem alten Kartentisch Baupläne für den Neubau eines Rathauses in Zons. Die unterschiedlichen Entwürfe stammen von einem Wettbewerb aus dem Jahr 1964 und zeigen „Betonklötze“, die nicht wirklich ins historischen Zons passten.

Jörn Esposito, Vorstandsvorsitzender der Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss , war neugierig und recherchierte, ob dieses Rathaus jemals gebaut wurde. Mit Erfolg: Tatsächlich handelt es sich bei den fast 60 Jahre alten Dokumente um die Pläne des ehemaligen Bürgerhaus in Zons. Wir auf den Plänen bereits zu sehen ist, passte auch die Skizze nicht in die historische Stadt. Dies sahen auch die Bürgerinnen und Bürger aus Dormagen so, weswegen das alte, kastige Bürgerhaus im Jahr 2015 endgültig abgerissen wurde.

Esposito war erfreut über den Fund: „Diese unerwarteten historischen Funde sind es, die unsere Arbeit so spannend macht. Alles ist miteinander verbunden und wir finden immer wieder neue Dinge.“ Da er seit einigen Jahr in Zons lebt, sei dieser Fund für ihn besonders spannend gewesen: „Es ist immer eine Überraschung, was wir in Bunkern oder bei unseren Recherchen entdecken und wir freuen uns darüber, wenn wir so etwas auch mal der Öffentlichkeit zeigen können. Wir wollen unser Wissen und unsere Entdeckungen stets teilen.“ Die Entwürfe des Rathauses wurden dem Archiv im Rhein-Kreis Neuss übergeben.