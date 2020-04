Einkaufen in Dormagen : Rathaus-Galerie öffnet am Montag – Zonser Altstadt bleibt zugänglich

Möglicherweise öffnet auch die großen Filialisten am Montag in der Rathaus-Galerie. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Dormagen Aldi, das Eiscafé Adamis und Leonidas – mehr ist es nicht, was Kunden in der Corona-Krise in die Rathaus-Galerie ziehen kann. Das ändert sich am Montag, 20. April.

„Wir öffnen die Galerie“, kündigt Gernot Falk, Geschäftsführer der ILG-Gruppe München an, in deren Portfolio auch die Dormagener Einkaufs-Mall gehört. „Aber wir wissen noch nicht genau, welche Geschäfte.“ Am Freitag Nachmittag sah es so aus, dass auch die großen Mode-Filialisten H&M, C&A und Kult öffnen, obwohl sie mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. Diese Grenze gibt es für Ladenlokale zwar, aber noch keinen Erlass, wie man bei ILG argumentiert. Folglich: Liegt der bis Montag nicht vor, könnten die Modehändler öffnen. Kleinere Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen ab Montag auf jeden Fall öffnen.

Nach Angaben von Falk sind die Betreiber der Läden froh, wieder öffnen zu können. Sie ächzen unter der Situation mit Mietzahlungen ohne Einnahmen. „Viele Mieter haben um eine Mietstundung oder Mietminderung gebeten. Jeder erhält natürlich eine Antwort.“ Aber man sei als Kapitalgesellschaft den Aktionären gegenüber verantwortlich und könne nicht ohne Weiteres auf Mietzahlungen verzichten. ILG-Geschäftsführer Falk, der bundesweit 15 Center verantwortet, weist auf die umfangreichen Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen hin, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgingen. „Es gibt ein Bündel von Maßnahmen.“ So seien Hygienestationen zur persönlichen Handdesinfektion angeschafft worden. „Wir haben die Reinigungsintervalle erhöht, so dass alle halbe Stunde exponierte Flächen wie Türgriffe oder Handläufe desinfiziert werden.“ Es gebe Bodenmarkierung für den notwendigen Abstand, Sicherheitspersonal soll Menschenansammlungen in der Galerie verhindern. Kunden und Mieter werden auf Hygiene-, Abstands- und Zutrittsvorschriften hingewiesen.