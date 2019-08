Rathaus-Galerie in Dormagen : Neues „Läden-im-Laden“-Konzept

Aus dem Popup-Store in der Rathaus-Galerie wird jetzt an anderer Stelle eine Neuvermietung. Es geht dabei um „Herzstücke“. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Aus PopUp-Store in der Rathaus-Galerie hinein in die Selbständigkeit.

Die Rathaus-Galerie wird zu einem Ort, an dem sich Gründer und sehr kleine Firmen ausprobieren und entwickeln können. Im kreativen PopUp-Store hat sich jetzt eine Geschäftsidee entwickelt, die sich wenige Meter weiter als „echter“ Laden behaupten will. Am 31. August eröffnet „Herzstück“ in dem leeren Ladenlokal der Galerie, in dem zuletzt Kia-Automodelle zu bewundern waren. Inhaberin ist Stefanie Johannsen, die dort aber nicht alleine das Interesse von Kunden wecken möchte: Sie hat weitere Untermieter, die eines eint: Alle Mieter sind Kreative, und ihre Produkte entstammen Handarbeit.