Eröffnung in der Rathaus Galerie : Neuer Laden lockt Dormagener in die Innenstadt

In der Rathaus Galerie in Dormagen hat der Rossmann eröffnet. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Ein neuer Laden in der Rathaus Galerie in Dormagen sorgte dafür, dass die Menschen am Montag Schlange standen. Einige freuen sich bereits seit Monaten auf die Eröffnung.

Eigentlich sollte der neue Rossmann in der Rathaus Galerie in der Innenstadt bereits im vergangen Jahr eröffnen, doch der Umbau verzögerte sich deutlich. Nun ist es jedoch soweit und der neue Laden öffnete am Montag seine Türen. Laut Center-Managerin Angelika Assenmacher war die Rathaus-Galerie am Montag sehr gut besucht: „Die Leute standen Schlange vor dem neuen Laden, doch es lief natürlich alles coronakonform ab.“ Assenmacher freut sich über die Eröffnung: „Es handelt sich dabei natürlich um einen namenhaften Mieter. Uns erreichten schon lange vorher Anfragen, wann der Laden denn endlich öffnet. Es ist wirklich etwas erfreuliches.“

Guido Schenk von der City-Offensive Dormagen stimmt dem zu: „Rossmann ist ein großer Frequenzbringer und damit ein absolutes Plus für die Innenstadt. Die Ansiedlung zeigt aber auch wie attraktiv die Rathaus-Galerie und die gesamte City für den Einzelhandel ist.“ Die Center-Managerin ist auch froh darüber, dass die Bauphase endlich vorbei ist. „Es handelte sich ja um eine große Baustelle und daher war es teilweise auch ordentlich laut. Wir können uns bei unseren anderen Mietern nur für ihre Geduld in den letzten Monaten bedanken“, so Angelika Assenmacher.

(kiba)