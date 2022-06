Rathaus Dormagen: Neuer Leiter für Personal in der Stadtverwaltung​

Dormagen Rasmus Brosig hat zum 1. Juni die Leitung des Fachbereichs Zentrale Dienste bei der Stadt Dormagen übernommen.

In seiner Funktion ist er verantwortlich für den Bereich Personal, Ausbildung und die interne Organisation. Der 28-jährige gebürtige Ostwestfale war zuletzt Pressebeauftragter des Landesamtes für Besoldung und Versorgung (LBV) NRW in Düsseldorf. Davor absolvierte Brosig ein duales Studium der Verwaltungswissenschaft an der Hochschule für Polizei und Verwaltung NRW. Während seiner anschließenden Tätigkeit beim LBV schloss er seinen Master of Public Management ab.