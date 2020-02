Stadtrat in Dormagen : Bürgerinitiative zur Waldrettung kritisiert die Stadt

Dormagen Dass ihre Petition zum Erhalt des Waldstücks beiderseits der Alten Heerstraße im Top-West-Gebiet nicht auf der Tagesordnung des Stadtrats für den 13. Februar steht, kritisieren Brigitte Savlidis und Volkmar Ortlepp von der Bürgerinitiative „Der Wald bleibt“ scharf.

In einer E-Mail an alle Fraktionen, in der sie auf ihre Petition, die von 1370 Leuten unterschrieben wurde, hinweisen, fordern sie eine Behandlung im Rat. Die Wertung der Petition nur als Stellungnahme, die im Abwägungsprozess der Verfahren betrachtet wird, „entspricht nicht unserem Willen und Verständnis von Demokratie“. Dabei verweisen sie auf die Gesetzeslage und die Hauptsatzung der Stadt.

In seiner Antwort macht Bürgermeister Erik Lierenfeld die Rechtsauffassung der Stadt deutlich, die die Petition als Beschwerde im Sinne des Paragrafen 24 der Gemeindeordnung NRW sieht: „Nach dieser Vorschrift hat jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat oder die Bezirksvertretung zu wenden“, so Lierenfeld. Die Zuständigkeiten der Ausschüsse, der Bezirksvertretungen und des Bürgermeisters würden dadurch nicht berührt. „Die Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen“, erläutert er die städtische Hauptsatzung.