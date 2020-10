Raubversuch an A57-Raststätte Nievenheim : Täter wollten Geldautomaten mit Auto aus Vorraum ziehen

Nievenheim Die Männer ließen bei ihrem Versuch am frühen Mittwochmorgen davon ab, als sie von Zeugen erkannt wurden. Sie konnten aber fliehen.

Wie die Zeugen der Polizei berichteten, waren es offenbar drei Männer, die gegen 5 Uhr mit einem Fahrzeug versucht haben, einen Geldautomaten aus dem Vorraum der Tankstelle der Raststätte Nievenheim-Ost (A57 in Richtung Krefeld) zu reißen. Die unbekannten Täter hatten bereits ein Seil um den Korpus des Behälters geknotet und dieses an der Anhängerkupplung ihres Autos befestigt. Als sie bemerkten, dass sie bei ihrem Tun erwischt wurden, flüchteten sie und fuhren in ihrem silberfarbenen Wagen mit Kölner Städtekennung (K) vom Gelände.

Erst in der Nacht von Sonntag, 11. Oktober, auf Montag, 12. Oktober, hatte es auf der gegenüberliegenden Seite in der Raststätte (Nievenheim-West) einen Überfall gegeben. Diese Täter sind laut Polizei vermutlich NRW-weit aktiv. Denn die Polizei in Gütersloh hat eine Fahndung nach zwei Männern veröffentlicht, von denen sie annimmt, dass sie für mehrere Überfälle in Frage kommen.