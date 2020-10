Raphaelshaus in Dormagen : Werkraum für Einzelförderung

Dormagen Wie das Raphaelshaus die Corona-Maßgaben auch im Unterricht umsetzt. Vor gut einem Jahr wurde der neue Werkraum-Bereich eröffnet, der nun in der Corona-Krise neue Möglichkeiten eröffnet.

Bei der Eröffnung der beiden Werkräume vor gut einem Jahr strahlte Marco Gillrath, Direktor des Jugendhilfezentrums Raphaelshaus, ganz besonders: Das sei der berühmte „Sechser im Lotto“, so nannte er die Zusammenarbeit mit den Finanzgebern. Denn die Gödde GmbH, ein Kölner Werkzeughandel-Unternehmen, und die von ihr geförderte Stiftung „Hoffmann Group Foundation“ investierten nicht nur 50.000 Euro in die Ausstattung der Werkräume, inklusive Sanitärbereich und neuem Fußboden, sondern kündigten an, mit weiterer Förderung des Personals nachhaltig für eine gute Nutzung der schmucken Räume zu sorgen. So konnte das Raphaelshaus im Februar 2020 einen Werkstattpädagogen einstellen, der zielgerichtete pädagogische Angebote für einzelne Kinder und Jugendliche oder Kleingruppen am Nachmittag anbietet. „Es war ein erfolgreiches erstes Jahr“, zieht Gillrath nun eine positive Bilanz trotz der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie.