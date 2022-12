Raphaelshaus in Dormagen Krippe soll für Frieden stehen

Marco Gillrath, Leiter der Kinder- und Jugendeinrichtung, erklärt: „Wir schauen jedes Mal, welche Themen aktuell sind und wie wir die Krippe dementsprechend umsetzen können.“ In diesem Jahr sei die Wahl leicht gewesen. „Der Ukraine-Krieg ist natürlich sehr dominant, die Schwierigkeit war in diesem Jahr, die Weihnachtsstimmung mit dem Thema Krieg in Verbindung zu setzten“, so Gillrath. Letztendlich habe er sich, in Zusammenarbeit mit dem Seelsorger Joachim Windolph, dazu entschieden, den Frieden und die Hilfsbereitschaft in den Fokus zu setzen. „Wir haben den Panzer weitestgehend mit Hilfsgütern bedeckt, auch die Dormagener haben sich wahnsinnig hilfsbereit gezeigt und so wollen wir dem Ausdruck verleihen.“