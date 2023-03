Raphaelshaus in Dormagen Führung durch die ehemalige Bunkeranlage

Interessierte können sich bei der Kokobe telefonisch unter 02181 2702113 (Grevenbroich), 02131 52919270 (Neuss) oder unter 02131 1330322 (Neuss) anmelden. Die Führung ist kostenlos. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sie nicht barrierefrei ist, es muss eine Treppe gegangen werden. Treffpunkte: um 14.50 Uhr am Neusser Hauptbahnhof, um 15.30 Uhr am Bahnhof in Grevenbroich oder um 16 Uhr direkt am Raphaelshaus.