Raphaelshaus in Dormagen : Eine 120 Jahre alte Geschichte

Dormagen Seit über einhundert Jahren übernimmt das Raphaelshaus in Dormagen die Erziehung und schulische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.

Die Franziskanerbrüder legten am 11. Juli 1901 in Kooperation mit dem „Rheinischen Verein für Arbeiter-Kolonien“ den Grundstein für das Raphaelshaus mit einer großen neugotischen Kapelle. Sie gaben dem Vorhaben auch bereits einen Namen, der die Bedeutung des Vorhabens bezeichnete; St. Raphael. Der Erzengel Raphael gilt in der christlichen Tradition aus dem Mittelalter als Schutzpatron der Kranken und Apotheker. Die Trägerschaft wurde der eigens gegründeten „Rheinischen Fürsorge- und Erziehungs-GmbH“ übertragen. Am 24. März 1902 erfolgte die Eröffnung. Die Einrichtung wuchs schnell und bot schon damals 18 verschiedene handwerkliche Berufe an. 1927 wechselte die Trägerschaft zum „Katholischen Erziehungsverein für die Rheinprovinz“. Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu (Hiltruper Missionsschwestern) übernahmen gleichzeitig den Geschäftsbetrieb und die pädagogische Arbeit. 1993 verließen die letzten Schwestern das Raphaelshaus. Damals nannte sich die Straße, an der das Raphaelshaus errichtet wurde, noch „Kaiserstraße“, später „Neußer Straße“. Dort fand fortan die „schwere Erziehungsarbeit an der gefährdeten und verwahrlosten Jugend statt“ – so die damalige Satzung. Soweit möglich lernten die Kinder im Heim aber auch einen anerkannten Beruf. Beispielsweise die „Korbmacherei“. Früher wurden die Korbweiden entlang des Rheinufers wirklich genutzt. Die meisten Korbmacher wohnten und arbeiteten in Zons. Auch an der damaligen Hauptstraße, der heutigen Kölner Straße, gab es einen solchen „Fachmann“, nämlich den Kaufmann „Dedi“. Er verkaufte sie auch in seinem „Kaufhaus“ an der Hauptstraße. Zusätzlich aber erteilte er den Zöglingen im Raphaelshaus Unterricht im Herstellen von solchen Weidenkörben. Das Raphaelshaus schulte von Beginn an die Kinder selber, in eigenen Schuljahrgängen, nach eigenen Regeln. Durchweg waren es die Nonnen und Schwestern, die dort unterrichteten. Im Gegensatz zu heute habe das Raphaelshaus in früheren Zeiten in der Dormagener Bevölkerung keinen besonders guten Ruf gehabt, heißt es. Die damalige Strenge und die harten Bestrafungen von „Übeltätern“ wurden weitererzählt und oft zusätzlich ausgeschmückt. „Ja es war früher wohl manchmal grausam. Es waren ja auch ‚missratene‘ Kinder. Später waren es nicht nur diese ‚schwer erziehbaren Kinder‘, sondern schon ab 1960 auch Kinder und Jugendliche aus anderen Gründen. So bin ich zum Beispiels als Waise auch dort ‚untergebracht‘ worden“, berichtet ein ehemaliger Bewohner des Raphaelshauses. Er führt aus: „Die damalige Zeit, mit unglaublichen, heute undenkbaren Erziehungsmethoden, hat sich durch die Übernahme von Hans Scholten als Direktor, zum Guten geändert! Ich bin bis heute dem Raphaelshaus in Freundschaft verbunden!“