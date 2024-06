Raphaelshaus Dormagen Erinnerungsstätte ist jetzt auch digital erlebbar

Vor zwei Jahren, im Juni 2022, eröffnete das Jugendhilfezentrum Raphaelshaus in Dormagen eine Erinnerungsstätte in einem von drei Bunkern auf dem Gelände. Darin soll der Opfer des Nationalsozialismus gedacht sowie auf das aktuelle Leid in weltweiten Kriegen hingewiesen werden. Am Dienstagnachmittag wurden nun vier Stelen, über die Besucher Zugang zu einem digitalen Einblick in die Erinnerungsstätte erhalten können, in einer Feierstunde in Betrieb genommen. „Unsere Vision war es, die Erinnerungsstätte zu digitalisieren“, sagte Einrichtungsleiter Marco Gillrath. Wenn gerade keine Führungen für Gruppen in dem Bunker stattfinden, sei er geschlossen. „Deshalb dachten wir, es wäre schön, wenn Besucher oder Spaziergänger mit ihrem Handy an den Stelen in den Bunker reinschauen können und sich sozusagen Appetit holen, ihn auch real zu besuchen.“