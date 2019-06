Dormagen Die Polizei hat den Aufenthaltsort der Schülerin ermittelt - sie wurde wohlbehalten in Berlin angetroffen.

Das teitl die Polizei mit. Am 21. Juni wurde die 17-Jährige als vermisst gemeldet. Damals wurde sie zuletzt am 12. Juni von ihrer Familie gesehen. Nun steltl die Polizei die Fahndung ein. Die Schülerin konnte wohlbehalten in Berlin angetroffen werden.