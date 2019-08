Phonomuseum Dormagen : Spanische Klänge verschaffen Urlaubsstimmung

Dormagen Unter Beteiligung der Deutsch-Hispanischen Gesellschaft (DHG) Dormagen sorgte der bekannte Sänger Rafael de Alcalá für eine spanische Atmosphäre im Radiomuseum.

Im Rahmen des Dormagener Kulturbunt-Programms sorgte Rafael de Alcalá am Sonntagnachmittag für spanisches Temperament im Internationalen Phono- und Radiomuseum an der Bahnhofstraße. Mit insgesamt rund 50 Gästen war das Event gut besucht. Nach anfänglichem vorsichtigen Mitklatschen des Publikums wurde spätestens bei „Bailando“ das Eis gebrochen: Hier hielt es einige der Gäste nicht mehr auf den Plätzen, und es wurde zu spanischen Klängen getanzt. „Die familiäre Stimmung hier gefällt mir gut“, lobt Alcalá, der vor einigen Jahren bereits am Michaelismarkt in Dormagen aufgetreten ist.

Die DHG Dormagen gibt es mittlerweile schon seit 30 Jahren. Als gemeinnütziger Verein hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Städtepartnerschaft zwischen Dormagen und dem spanischen Toro zu verwirklichen. Dass die Partnerschaft momentan ein wenig ruht, tut dem Engagement des Vereins keinen Abbruch: „Wir bieten nach wie vor Spanischkurse sowie zweimal jährlich Kochkurse an, um die deutsch-spanische Beziehungen weiter zu stärken“, sagte Bärbel Hoffmann, Präsidentin der DHG. Um für die deutsch-spanische Freundschaft zu werben, sind solche Musikveranstaltungen ideal. So holt die DHG immer wieder gern das Gitarren-Duo „Tierra Negra“ in die Dormagener Kulturhalle, so auch am Samstag, 30. November, um 20 Uhr. Eintrittskarten für den beliebten Konzertabend der Deutsch-Hispanischen Gesellschaft Dormagen sind zum Preis von 18 Euro in der City-Buchhandlung an der Kölner Straße 58 erhältlich.