Rätsel der Stadt in Dormagen: Die Zonser Madonnen

Rätsel der Stadt : Geschichte der Zonser Madonnen

Die Madonna aus dem Feldtor (links) und die Madonna aus dem Südtor im Kreismuseum Zons. Foto: Stephan Zöller

Zons Die Figuren aus dem Kreismuseum gelten als „bewegliche Denkmäler“.

In der Stadt Dormagen gibt es 182 offizielle Denkmäler. Nur zwei von ihnen sind „bewegliche Denkmäler“. Die Suche danach führt in das Kreismuseum in Zons. Dort stehen sie im ersten Stock des Anbaus einträchtig nebeneinander: Zwei Marienstatuen, die sich zuvor jahrhundertelang in verschiedenen Toren der Zollfeste befanden.

Die eine Madonna entstand um 1384 aus Kalksandstein. Anschließend wurde die 71,5 Zentimeter hohe Figur mit Farbe bemalt. Die Muttergottes stand in der Stadtmauer in einer Nische des inneren Feldtores. Im 19. Jahrhundert wurde das Feldtor abgerissen. Es befand sich in der Nähe des heutigen Schweinebrunnens. Die gotische Marienstatue ist bis auf die fehlenden Finger der rechten Hand unbeschädigt. Die ursprünglich farbige Fassung ging bis auf wenige Reste in den Mantelfalten verloren. Offenbar liest das Jesuskind aus dem Buch in seinen Händen etwas Ernstes vor, denn seine Mutter schaut traurig.

Viel Leid erlebte auch die andere Madonna, die ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert stammt. Ihr Platz war in früheren Zeiten in einer Nische über dem Haupteingang des äußeren Südtores der Zollfeste. Diese Darstellung wurde von der Bevölkerung so sehr verehrt, dass sie „Et Bildchen“ genannt wurde.

Im Dreißigjährigen Krieg wurde die „Unser Lieben Frauen-Pfort“ angegriffen, aber die Statue blieb heil. Zu ihr gibt es auch eine Legende: Während der französischen Besatzung schoss angeblich ein Soldat auf die Figur. Die Kugel soll jedoch zurückgeprallt sein und den Schützen getötet haben.

Vermutlich durch die Auswirkungen einer Luftmine stürzte die Madonna während des Zweiten Weltkriegs dann doch zu Boden. Der Kopf und der rechte Unterarm der Muttergottes sowie die Arme und Beine des Jesuskindes gingen verloren. „Et Bildchen“ war anschließend verschollen und tauchte erst im Jahre 1973 wieder auf. Bei einer Restaurierung ein Jahr später wurde der Kopf ergänzt.