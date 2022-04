Radweg in Dormagen-Zons : Zählstellen ermitteln die Beliebtheit

Reporterin Saskia Karbowiak probiert den Radweg mit dem Rennrad aus. Foto: Saskia Karbowiak

Zons Nicht ohne Grund zählt Zons zu den beliebtesten Städten im Rhein-Kreis Neuss, was Radfahren angeht. Viele verschiedene Touren sind möglich.

In der vielseitigen Stadt mit mittelalterlichem Ortskern kann man auf unterschiedlichen Wegen und Strecken Rad fahren, Zons erkunden, oder einfach nur eine tolle Radtour unternehmen und in der Natur entspannen. Besonders großer Beliebtheit unter den Radfahrern erfreut sich der Rhein-Radweg in Zons. Allein im letzten Jahr waren dort mehr als 50.000 Radler unterwegs. Jeweils rund 35.000 Radler passierten die Radzählstationen auf dem Erft-Radweg in Neuss-Reuschenberg und Grevenbroich-Wevelinghoven sowie die Station auf dem Radweg zwischen Schloss Dyck und Nikolauskloster. Den Rhein-Radweg in Meerbusch nutzten 2021 rund etwa 27.000 Radfahrer. Zons eignet sich zudem gut als Ausgangspunkt für unterschiedlich lange Radtouren. Beispielsweise kann man die Fähre benutzen, um nach Urdenbach zu gelangen.

Doch die Stadt Dormagen hat noch einiges mehr zu bieten als tolle Radwege in Zons. Auch der große Tannenbusch mit Tierpark und das Kloster Knechtsteden heißen täglich Besucher willkommen.

Seit Anfang 2016 sind fünf Radzählstationen in Betrieb. Sie erfassen rund um die Uhr das Radfahraufkommen auf wichtigen Radwegen im Rhein-Kreis Neuss. Seit kurzem werden die Daten im Viertelstundentakt über eine API-Schnittstelle in das Open-Data-Portal des Rhein-Kreises Neuss übertragen. Dort können sie lizenzfrei und in vielfältiger Weise von jedem genutzt und weiterverwendet werden. „Mit Hilfe der räumlich und zeitlich differenzierten Datenmessung des Radfahraufkommens ist es möglich, langfristige Entwicklungen mit Blick auf den Fahrradverkehr über mehrere Jahre zu beobachten und Erkenntnisse zum Mobilitätsverhalten zu gewinnen“, sagt Kreisdirektor Dirk Brügge.

Robert Abts, Leiter der Kreiswirtschaftsförderung, bewertet den Nutzen der Daten aus freizeitwirtschaftlicher Perspektive: „Der Rhein-Kreis Neuss ist ein beliebter Standort zum Radfahren. So sind die Radwege besonders bei gutem Wetter vor allem an den Wochenenden und bei Aktionen – wie beispielsweise beim Stadtradeln oder am Niederrheinischen Radwandertag – frequentiert.“