B9-Radweg in Dormagen gesperrt : Energieversorger arbeitet an Leitungen auf der Krefelder Straße

Dormagen An der B 9 drohen Verkehrsbehinderungen, da der Energieversorger das Wassernetz erweitert. Davon betroffen ist der Bereich des Radwegs an der Krefelder Straße zwischen Hagelkreuz- und Zonser Straße.

(NGZ) Auf der Krefelder Straße, der B 9, drohen in den nächsten Wochen Verkehrsbehinderungen. Grund sind Arbeiten des Energieversorgers evd, der dort ab nächster Woche eine Erweiterung am Wasserversorgungsnetz an der Krefelder Straße vornimmt. „Die notwendigen Arbeiten stellen die zuverlässige Versorgung im Stadtgebiet Dormagen sicher“, sagt evd-Sprecherin Carina Backhaus.

In den ersten beiden Bauabschnitten, die etwa vier Wochen dauern, bleibt die Fahrbahn für Autos und Lkw in beide Richtungen gleichzeitig befahrbar. Die Fahrbahn wird leicht verengt, um die notwendigen Arbeiten durchzuführen. Während der letzten Bauphase – im Bereich der Einmündung Zonser Straße – ist aufgrund einer Verkehrsinsel eine einseitige Sperrung dieses Teilbereichs an der Bundesstraße nötig. Die Straße bleibt aus beiden Richtungen befahrbar, der Verkehrsfluss wird durch eine Baustellenampel geregelt. Sobald die Arbeiten am dritten Bauabschnitt beginnen, wird die evd nochmals gesondert informieren. Aufgrund der Baumaßnahme kann es im genannten Bereich zu Beeinträchtigungen und erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen. Die evd bittet Anwohner, Auto- und Radfahrer um Verständnis.