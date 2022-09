Radverkehr in Dormagen: Zufahrt zum Kloster wird besser​

Knechtsteden Die nördliche Zufahrtsituation für Radfahrer von der Landstraße 36 zum Parkplatz des Kloster Knechtsteden soll verbessert werden. Nutznießer werden hauptsächlich Radfahrer sein.

Der Hauptausschuss hatte die Verwaltung gebeten, an der nördlichen Zufahrt zum Schulgelände bzw. Parkplatz des Klosters einen Ortstermin mit der Polizei und Vertretern des Norbert-Gymnasiums durchzuführen, dabei eventuelle Verbesse-rungsmöglichkeiten der Radverkehrsführung abzustimmen und diese gegebenenfalls kurzfristig aus-zuführen. Anlass war ein entsprechender Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In diesem wurde auch ein Grunderwerb sowie die Planung und Ausführung eines Radweges an der Nordseite des Zufahrtweges angeregt.

Bei diesem Ortstermin an einem Montag Vormittag zwischen 7.15 und 8.15 Uhr teilte der Vertreter der Kreispolizeibehörde mit, dass in diesem Bereich seit langem keine Unfälle passiert seien. Das zu Schulbeginn übliche erhöhte Verkehrs-aufkommen sei allen Verkehrsteilnehmern bekannt und führe zu angepasster Verkehrsweise und besonderer Vorsicht. Eine besondere Gefährdung und somit Handlungsbedarf bestehe nicht. Dies gelte insbesondere für den Anbau eines Radweges, welcher konsequenterweise dann auf ganzer Länge des nachfolgenden Wirtschaftsweges (bis zum Schulgelände) fortgesetzt werden müsse.

Während des Ortstermines wurde die Zufahrt lediglich von 15 Radfahrern sowie einer gleich hohen Anzahl von Kraftfahrzeugen, darunter einigen Schulbussen, genutzt. Konflikte wurden nicht beobachtet. Vor Ort wurden allerdings diverse Mängel an der Beschilderung und Markierung festgestellt: fehlende Markierung der Radwegfurt im Zuge des Radweges an der L36 (führt zu Vorfahrtskonflikten), fehlende Haltelinie und Stop-Beschilderung an der Ausfahrt des Wirtschaftsweges auf die L36, fehlende Verdeutlichung der Rechts-vor-Links-Regelung an der Einmündung des Parkplatzes auf den Wirtschaftsweg. Das soll jetzt besser werden.